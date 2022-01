Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Rassegna stampa <Il Mattino><Diego, un cavillo blocca la statua> <Roma><Rrhamani, Napoli regaliamoci un sogno> <Corriere del Mezzogiorno><De Laurentiis al governo: Attenti i tifosi votano>Buongiorno, rassegna stampa cittadina che apriamo con una notizia allucinante, la statua di dedicata a Diego Armando Maradona non e’ piu’ presente all’ interno dello stadio da due mesi! Ora si trova in un deposito, sembra per un cavillo burocratico. il Mattino ne riporta la notizia in prima pagina nell’ edizione odierna! Pare che non ci siano i relativi permessi per poter essere presente all’ interno dello stadio.Insomm, PRIMA VI E’ UN INAUGURAZIONE CON TELECAMERE E FLASH, POI IL COMUNE SI RICORDA CHE MANCANO I PERMESSI! ENNESIMA FIGURA BECERA DI UNA AMMINISTRAZIONE INQUALIFICABILE E DI UNA SOCIETA INESISTENTE! Tornando al calcio giocato, Amir Rrhamani crede nel “sogno”, il difensore del Napoli, intervistato alla radio ufficiale, e contento del suo primo anno in azzurro, ed e convinto che il suo Napoli possa raggiungere il traguardo, che non nomina per scaramanzia! Ultimo, ma non meno importante, all’assemblea di lega di Serie A, alla domanda posta a De Laurentiis sulla regolamentazione del Governo per l’affluenza negli stadi di sole 5000 unita’, il presidente ricorda che almeno le altre 35000 unita’ rimaste fuori, non dimentichino che votano anche loro!

