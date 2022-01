Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Rassegna Stampa <Il Mattino><Mondiali, Mancini avvisa Insigne, “Fino all’Estate nessun problema”> <Repubblica><Il Napoli si prepara per il Tour de Force: Inter e Barcellona, sfide fondamentali per la stagione> Buongiorno, apriamo i giornali campani, coonn Il Mattino, ed un “avviso” da parte del tecnico della Nazionale Campione d’ Europa,Roberto Mancini, in prospettiva Mondiali 2022,al ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. “fino all’ estate nessun problema…” Un virgolettato che sembra piu’ un out/out, nei confronti di Insigne, vista anche la scelta del calciatore di andarsene in America, a giocare nel Toronto FC. Come a dire, fino a Giugno sei “visibile” dopo di che…insomma un punto interrogativo Mondiale ,che solo il tempo ci dara’ la risposta, se Lorenzo Insigne fara’ parte oppure no dei 22 Di Doha! Ma tornando al Napoli, Repubblica sottolinea che Febbraio e’ sicuramente il mese “verita “per la squadra di Spalletti, attesa dalla supersfida al Maradona contro l’ Inter, oltre al doppio confronto con il Barcellona! Mancheranno, ma non e’ ancora certo, Koulibaly ed Anguissa, ma chi li sta sostituendo, ci riferiamo a Juan Jesus e Lobotka, calciatori dimenticati, ma rinati con la cura Spalletti, ne stanno ampiamente compensando l’assenza

