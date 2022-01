Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Rassegna stampa <Il Mattino><Il ritorno di Osimhen, i suoi gol per la Champions> <Repubblica><Il procuratore D’Amico, denuncia il Napoli “per il mancato pagamento nell’ intermediazione di Osimhen”> <Corriere del Mezzogiorno><Cosi il Napoli ha battuto virus ed i nfortuni> Buongiorno, apriamo subito l’odierna rassegna dei quotidiani cittadini con la notizia che sta tornando Victor Osimhen, Spalletti infatti approfittera’ della sosta di campionato per recuperare il Nigeriano, e farlo trovare pronto per la gara del 6 Febbraio contro il Venezia. I suoi gol saranno fondamentali alla corsa Champions. Repubblica imvece, ci ricorda che il procuratore di calciatori, Andrea D’ Amico, non ha ancora percepito gli emolumenti per essere stato l’intermediario nella trattativa Osimehn -Napoli. Quindi a denunciato il presidente De Laurentiis. Nel caso specifico…Visto cammello, non pagata moneta! Infine il Corriere del Mezzogiorno, ci segnala finalmente che il Napoli risulta essere quasi al completo nella rosa, visto il negativizzarsi di tutti i calciatori, e gli infortuni che pian piano si stanno mettendo alle spalle. Si puo’ dire che il Napoli, dopo la sosta, sara pronto a correre verso la Champions…e non solo!

