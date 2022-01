Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Rassegna Stampa <Il Mattino><Implacabili> <La Repubblica><Insigne come Diego, 115 gol “Napoli, non e’ colpa mia”> <Il Roma><Un Derby da Poker> <Corriere del Mezzogiorno><Il Derby va al Napoli, Insigne raggiunge Maradona e Lancia Messaggi>Buongiorno a Tutti, Napoli devastante contro una Salernitana che regge un tempo, ma non puo’ nulla nella ripresa, anche in dieci per l’espulsione di un giocatore granata, contro lòa forza d’urto del Napoli, che fa praticamente sparire il pallone dai piedi dei ragazzi di Colantuono. 4 a 1 , ma potevano essere di piu’ Le reti azzurre, Implacabili, come titola il Mattino, ma questa e la giornata del record di Insigne, che raggiunge, solo per i gol intendiamoci, a 115 reti, Diego Armando Maradona, e sicuramente fino al termine della stagione ne fara’ degli altri, e ieri ha voluto sottolineare il grande amore per questa maglia, facendo capire che lui non ha ciolpe se andra’ via, ma la verita e’ sempre nel centro, fatto sta’ che questo e stato il suo ultimo derby camapano. Napoli comunque lanciato verso lì Inter, parola d’ ordine, alla scoperta dello Scudetto azzurro! Avanti Napoli, continua cosi

