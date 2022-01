Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Rassegna Stampa <Il Mattino><Scudetto, quanto pesano le coppe su Inter e Napoli> <La Repubblica><Napoli: Buone notizie per Spalletti, Osimhen pronto per la maglia da titolare> Buongiorno, i quotidiani cittadini focalizzano gli argomenti sul ritorno “dell’ Uomo maschreto“, trattasi di Victor Osimhen, non certo un dettaglio per la squadra di Spalletti, dal primo minuto contro la Salernitana, nel derby di domenica prossima al Maradona, Il Nigeriano, che ha saltato anche la Coppa d’ Africa per l’infortunio contro L’I nter del 21 novembre scorso, e rientrato per una ventina di minuti nella vittoriosa trasferta di Bologna, ed ora scalpita per giocare dal primo minuto. Mentre ci si preoccupa della tenuta degli azzurri fino a fine torneo, visti gli impegni anche in Europa League, e che impegno…il Barcellona!, a differenza del Milan a cui resta solo il campionato. E chiaro ,che il tecnico dovra’ gestire al meglio il gruppo, in questi 42 gg, per capire definitivamente la forza fisico-mentale di questi ragazzi

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati