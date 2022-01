Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Rassegna Stampa <Il Mattino><Doppio Colpo> <La Repubblica><Lozano esalta IL Napoli, notte Champions> <Il Roma><Chucky Lozano mette le ali al Napoli> <Corriere del Mezzogiorno><Napoli, Show di Lozano> Buongiorno, E’ una rassegna all’ insegna del “Chucky”, quella odierna cittadina, ma non vierano dubbi vista la prova eccellente del messicano, che non solo sigla una doppietta, ma si fa sentire la sua presenza in campo, aiutando la squadra e mostrando anche una certa personalita’ in alcune fasi della gara. Potremmo dire che le polemiche fanno bene, perche’ se questa e la reazione, dopo che in tanti avevano messo in discussione Lozano, allora che le critiche ben vengano, vi pare. Prova davvero ottima, ora Spalletti puo’ davvero sorridere, in attesa del derby, “due tortellini” son sempre graditi!

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati