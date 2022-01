Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Rassegna stampa <Il Mattino><Contro il Bologna per il riscatto, Ospina out, ecco Meret> <Repubblica><Napoli, lemergenza ha presentato il conto, a Bologna tornano Zielinsky, Mario Rui..ed Osimhen> <Roma><Torna anche Zielinsky, ma Spalletti vuole Osimhen>. Buongiorno, l’apertura dei quotidiani cittadini sulle vicende del Napoli, si apre con il ritorno tra i pali ddal primo minuto di Alex Meret, visto l’infortunio rimediato da Ospina in Coppa Italia alla fine del Primo Tempo contro la Fiorentina, il talentuoso portiere azzurro e’ pronto a riprendersi la titolarita’ della porta del Napoli. Ma non c’e solo questo, Bologna-Napoli,si gigoca Lunedi 17 in posticipo al Dall’Ara, riporta al tecnico Spalletti, tre pedine importanti in gruppo, trattasi di Zielinsky, Mario Rui ed Osimhen, in quali saranno presenti in panchina contro i felsinei, in una gara di riscatto per gli azzurri dopo la cocente eliminazione in Coppa Italia contro la Viola di Commisso

