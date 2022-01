Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Rassegna stampa: <Il Mattino><Napoli per pochi intimi contro la Fiorentina, ancora in emergenza> <Repubblica><Coppa Italia, Al Maradona solo 5000 tifosi> <Il Roma><Negativi Meret e Malcuit>.Apriamo la rassegna dei quotidiani campani, che trattano la gara di Coppa Italia contro la Fiorentina, e’ trova il Napoli in emergenza, viste le tante assenze nelle fila azzurre, ci dovrebbe essere il debutto da titolare di Tuanzebe, fresco acquisto arrivato dallo United, oltre che d’ avanti Mertens dovrebbe far coppia con Petagna, ma la cosa triste e sapere che stasera al Maradona, solo in 5000 potranno assistere alla gara, come prevede il nuovo protocollo della Lega, causa aumento dei casi Covid. Infine buone notizie arrivano da Meret e Malcuit, che tornano in gruppo perche’ negativi al Covid.

