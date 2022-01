Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Rassegna stampa: <Il Mattino><Fate largo torna Osimhen, sara’ in panchina contro il Bologna> <Repubblica><Osimhen ok, riprendera’ gli allenamenti> <Roma><Per Insigne, lesione all’adduttore destro, Osimhen presto in gruppo> <Corriere del Mezzogiorno><Napoli, e tornato Osimhen> Un apertura unanime quella dei quotidiani partenopei, che annunciano il ritorno in squadra di Victor Osimhen, .Prima la notizia della negativizzazione al Covid, poi la rinuncia alla partecipazione in Coppa d’Africa del Nigeriano, infine la certezza che l’infortunio facciale, alla visita di controllo di ieri e’ risultato tutto ok, si puo’ dire ormai alle spalle, e pare proprio che la gara contro il Bologna di lunedi 17 gennaio al Dall’ Ara sia la data del suo definitvo rientro in gruppo! Brutte Notizie invece per il capitano Lorenzo Insigne, lesione all’adduttore per lui, previsti 15 gg di stop per lui, ma non sono ancora chiari i tempi per rivederlo in campo.

