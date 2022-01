Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Rassegna Stampa <Il Mattino><Rombo di Petagna> <La Repubblica><Il Napoli super la Samp..e l’emergenza> <Il Roma><Torna il sorriso a Fuorigrotta, un gol di Petagna riporta i tre punti al Maradona> <Corriere del Mezzogiorno><Il Napoli si riprende il Maradona, basta Petagna per battere la Samp>Come si nota, nell’apertura dei quotidiani cittadini, si elogia la bella vittoria del Napoli contro la Samp per 1 a 0, ma soprattutto il gran gol, oltre alla solita bella prestazione, di Andrea Petagna, che ogni volta chiamato in causa, dimostra di meritare sempre piu’ la fiducia che il mister ripone in lui. Ieri altra prova di sacrificio e grande personalita’ dell’attaccante che a permesso al Napoli di tornare alla vittoria al Maradona, nel modo piu’ spettacolare possibile, in mezza rovesciata!

