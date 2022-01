Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Rassegna stampa <Il Mattino><Serie A allo Stadio solo in 5000, Zielinsky positivo> <La Repubblica><Napoli, Zielinsky positivo, era tra i calciatoeri fermati dalla Asl di Torino, anche Koulibaly positivo> <Il Roma><Ufficiale, Insigne a Luglio e del Toronto> <Il Corriere del Mezzogiorno><Insigne gioca la sua prima gara da ex azzurro. Tegola Covid, Zielinsky positivo > Anche i quotidiani cittadini si soffermano sui due argomenti principali di oggiche riguardano i calciatori azzurri,e cioe’la positivita al Covid di Piotr Zielinsky, comunicazione arrivata dal Calcio Napoli ieri, oltre alla positivita’ di Kalidou Koulibaly quest’ultimo ha contratto il Covid nella sua nazionale,ed ora in isolamento preventivo. Chiudiamo con l’Ufficialita’, data dallo stesso Insigne con un video che fara’ certamente discutere, per tempi e modi certamente non consoni ad un professionista, dicevamo ormai del Toronto FC. Un dato importante lo vogliamo sottolineare, oggi il Maradona vedra’ la prima gara di Insigne da ex calciatore del Napoli e con tanto di fscia di capitano sul braccio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati