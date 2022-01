Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Rassegna Stampa <Il Mattino><Il Napoli gioca con tre in quarantena e sfiora la vittoria a Torino> <La Repubblica><Orgoglio Napoli, resiste al Covid ed alla Juventus> <Il Roma><Un Napoli “Positivo”> <Il Corriere del Mezzogiorno><Gli azzurri decimati dal Covid, mettono la Juventus alle corde> anche per i quotidiani cittadini si parla della gara “superlativa” degli azzurri contro la Juventus allo Stadium, ujn pareggio che sa di vittoria per gli azzurri, che come bene titola Repubblica, neanche il Covid ne ha frenato la voglia ed il caratttere, mostrando un gioco nettamente superiore agli avversari, dove per molti tratti della gara non hanno neanche fatto veder palla alla squadra bianconera. Napoli “positivo” quindi e prova da incorniciare viste anche le tante assenze in casa azzurra.

