Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Rassegan Stampa <Il Mattino><Asl e calcio che caos, si Juve-Napoli, no a 4 partite> <Repubblica><Focolaio Napoli, Sfida con la Juve in bilico> <Roma><Sfida alla Juventus che caos, Asl Napoli 1 dal’ok, Asl Pozzuoli isola 3 azzurri> <Corriere del Mezzogiorno><Gli azzurri sono a Torino, ma la partita e’ appesa ad un filo> Come si puo’ notare dalla rassegna stampa dei quotidiani campani ,vi e’ una totale confusione, da definirsi “Babele”, dove 4 gare sonomstate rinviate, mentre il filo, o meglio la matassa che riguarda la gara tra Juventus e Napoli sembra difficile da sciogliere. Eappure basterebbe poco, se La Lega Calcio volesse ridare credibilita’ al calcio italiano, dovrebbe soltato restituirla a se stessa fermando una gara che non ha alcunche’ di regolarita’ sportiva! Ma chiaramente si resta in attesa di una partita di APPESTATI…con La Lega che grida: Dagli all’untore!

1

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati