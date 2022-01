Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Rassegna stampa <Il Mattino><L’Asl sta valutando, a rischio la Juve> <La Repubblica><Napoli, insigne ha firmato per il Toronto> <Il Roma><Malcuit positivo, Petagna torna negativo> <Corriere del Mezzogiorno<Capitan Insigne e il Napoli, cala il sipario. C’e’ la firma a Giugno sara’ del Toronto>CAome potete osservare,sono due gli argomenti trattati dalle testate giornalistiche cittadine, e chiaro che l’argomento Covid risalta anche per l’ultima positivita in casa Napoli, si tratta di mister Spalletti, ora l’Asl sta seriamente pensando ad un intervento per fermare il campionato visto l’aumento esponenziale di contagi nella massima serie. E poi si legge dell’ ormai certo addio del ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne che ieri in un noto ristorante, a cena con esponenti del nuovo club ed il suo procuratore, ha firmato il nuovo contratto che lo lega al Toronto, squadra che milita nella MLS Americana, per i prossimi 4 anni

