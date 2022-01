Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Rassegna Stampa <Il Mattino><Insigne sempre piu’ lontano da Napoli> <La Repubblica><Napoli, la formazione la fa il Covid> <Corriere del Mezzogiorno><Napoli in emergenza contro la Juventus, ma almeno Petagna..> <Il Roma><Petagna Negativo al Covid,ci sara’ contro la Juve>.Il Mattino apre malinconico con Capitan Insigne sempre piu’ canadese ormai, e con la fascia che a breve sara’ indossata da un altro suo compagno, sperando che fin da ora, e fino alla fine del torneo, sia il trascinatore vero da rimpiangere. Repubblica invece scherza sull’ eventuale formazione degli azzurri contro la Juve, indicando nel Covid..il tecnico che scegliera gli undici di Torino..Corriere del Mezzogiorno e Il Roma, invece si soffermano sul recupero importante di Andrea Petagna in vista Juve, poiche’ l’attaccante si e’ negativizzato. Petagna si aggiunge al ritorno di Insigne e Fabian ed in extremis si spera su Elmas.

