Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini￼

Principali Quotidiani Cittadini: Il Mattino<Anguissa e Lozano, la carica in piu per la volata azzurra > Repubblicica<Dopo il Milan, compleanno amaro per Spalletti che ora guarda al Verona> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani cittadini con Il Mattino che titola Anguissa e Lozano, la carica in piu per la volata azzurra, Il Napoli riparte da Verona, per il riprendere il viaggio in questi dieci partite che puo’ regalagli lo Scudetto. Buone notizie per Spalletti che potra’ contare si ritrovati Lozano ed Anguissa, arruolabili per il Bentegodi, dove l’unico risultato che deve interessare al Napoli e’ la vittoria, per continuare a credere nella conquista del titolo, e per cancellare la sconfitta patita al Maradona contro il Milan. Repubblica invece titola Dopo il Milan, compleanno amaro per Spalletti che ora guarda al Verona, Altro che regalo, Luciano Spalletti compie 63 anni, e non puo’ festeggiarli per colpa del pesante KO subito dal suo Napoli contro il Milan, allo stadio Maradona. Al termine del campionato mancano 10 giornate, ma agli azzurri e’ rimasto lo sgradevole retrogusto di aver perso una finale, per il primato in classifica, ma resta la matematica che lascia ancora aperta la porta ai ragazzi di Spalletti. Grazie per il vostro seguito…persemprenapoli…e’ sempre qui per voi.

