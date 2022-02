Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini￼

Rassegna Stampa: Il Mattino<Ci vediamo al Maradona> Repubblica<Il Napoli punito da un rigore fantasma, tutto rinviato al Maradona> Roma<Il Napoli sfiora l’impresa, pareggia al Camp Now con un ottimo Barcellona> Corriere del Mezzogiorno<Il Napoli fa paura al Barcellona, pari d’oro, tutto rinviato al Maradona> Buongiorno a tutti, apriamo la nostra rassegna dei quotidiani cittadini con Il Mattino che titola Ci vediamo al Maradona, un pari davvero meritato per gli azzurri che addirittura passano in vantaggio con una splendida azione finalizzata da un gran gol di Zielinsky e con un primo tempo davvero giocato alla pari con il Barça. Poi nella ripresa il calo, ed il “regalo “di Kovacs, che s’inventa un tocco di Juan Jesu in area, e Fernan Torres trova il pari dal dischetto .Insomma tutto rinviato al Maradona, ma con il Napoli che puo’ giocarsela contro questo Barcellona!. Anche Repubblica titola Il Napoli punito da un rigore fantasma, tutto rinviato al Maradona. Un pareggio prezioso. Il Napoli fa 1-1 al Camp Nou contro il Barcellona e può ritenersi soddisfatto nell’andata degli spareggi di Europa League. Gli azzurri dominano nel primo tempo con il gol di Zielinski, poi soffrono nella ripresa ma riescono ad evitare la remuntada dei blaugrana con una prova di grande determinazione. Poi il Var rovina la festa degli azzurri, ma il Napoli c’e, ora tocca al Maradona. Il Roma scrive che si tratta di Un pari storico, infatti l’ impresa era li, ad un passo, ma il pari, alla vigilia forse quello piu’ realistico, e storico perche a Barcellona son state sempre batoste sonore! Ma la gara di ieri dimostra che questo Napoli puo’ farcela a superare questo turno contro gli Spagnoli, anche se Zielinski non basta. Si deciderà tutto giovedì al “Maradona”. Gli azzurri vanno vicini alla vittoria allo stadio del Barcellona con il gol del centrocampista polacco. Un rigore molto discusso di Ferran Torres regala il pareggio a Xavi. Infine il Corriere del Mezzogiorno che titola Il Napoli fa paura al Barcellona, pari d’oro, tutto rinviato al Maradona, scrive di un pari d’ oro, che la prova degli azzurri ha senz’altro m esso in difficolta’, soprattutto nei primi 45′ minuti, trovando il gol con Zielinsky, e dimostrando che al Maradona non sara’ certo semplice per il Barça di Xavi.

