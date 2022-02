Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini￼

Rassegna Stampa: Il Mattino<Spalletti, rivincita contro l’Inter, con Lobotka a centrocampo ed un Osimhen tornato stellare> Roma<Troppe critiche ad Insigne, ma Spalletti gli da fiducia>Buongiorno, si parte subito, di buon Mattino con Spalletti pronto a prendersi la “rivincita“nei confronti della sua ex Inter, nel tanto atteso big-match del Maradona di Sabato in programma alle ore 18.Il Tecnico GToscano puntera molto sul buon momento di Stanislav Lobotka, calciatore ritrovato, e da “anonimo” con Gattuso, e diventato titolarissimo con Spalletti, oltreche’ la fame di gol gol e vittorie di Victor Osimhen, che come contro il Venezia, vuole lasciare il segno anche contro i nerazzurri. Nel frattempo pero’, e’ sempre la situazione Insigne a tener banco in casa Napoli. Il Capitano, ormai prossimo al passo d’addio, non e’ sereno, ma il suo tecnico non rincorre le voci, egli da fiducia, conservando per lui una maglia da titolare contro l’Inter, sapendo benissimo della professionalita’ e dell’ attaccamento del capitano alla maglia azzurra…e poi lasciare con un trofeo…

