Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini￼

Rassegna stampa <Il Mattino><Venezia-Napoli, sfida tra numeri 10. Nani aspetta Insigne in Laguna> <Repubblica><Vendita biglietti di Napoli-Inter, del 12 Febbraio, vietata ai tifosi Lombardi> Buongiorno, apriamo la rassegna dei quotidiani cittadini con Repubblica che ci notizia della decisione del Prefetto, di divieto vendita tagliandi ai tifosi provenienti della Lombardia, per la gara “scudetto” in programma al Maradona il 12 Febbraio alle ore 18, evidenziando il rischio connesso alla forte rivalità tra le tifoserie, anche alla luce dei gravi accadimenti verificatisi in occasione della partita disputata a Milano il 26 dicembre 2018. Mentre domani, il Mattino ci notizia, ci sara’ anche lo “scontro” tra due macati numeri 10, si parla chiaramente di Lorenzo Insigne da una parte, e il nuovo arrivo in casa Lagunare, Carlos Almeida Da Cunha detto Nani, gia’ noto al calcio italiano per aver militato in passato tra le fila della Lazio, ed in quel frangente, fu messo alla porta dal mister Simone Inzaghi. Domani si sapra’ chi dei due avra’ avuto la meglio.

