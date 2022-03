Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini￼

Principali Quotidiani Cittadini: Il Mattino<Osimhen il duro: “Scudetto possibile, io non ho paura” Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani cittadini con Il Mattino che titola Osimhen il duro: “Scudetto possibile, io non ho paura”, Carico a pallettoni Victor Osimhen, non vuol sentirdire che sia finita per il titolo, anzi rilancia forte, sfidando tutti e tutto esortando a crederci fino in fondo alla conquista del tricolore. “La sconfitta col Milan ci ha fatto male, il rigore mancato? Non ho cercato di simulare perché se l’avessi fatto avrei preso il cartellino giallo. Mi aspettavo che l’arbitro andasse al Var ma così non è stato, il Verona? Penso che noi siamo pronti per dare tutto, fare una grande gara e ottenere tre punti, Scudetto? Certo che ci crediamo. Anche I tifosi devono continuare a crederci nonostante la sconfitta col Milan, il mister? Spalletti è stato fondamentale per la mia ulteriore crescita sin da quando è arrivato, Su Napoli? da quando sono in città ho cercato di viverla il più possibile, di interagire. Vedo i tifosi contenti quando mi incontrano per strada. E’ questo mi rende molto felice”. e sulla Champions “Giocare in Champions è una cosa enorme. Farlo col Napoli sarebbe ancora più bello” sull ‘infortunio “Cerco di non dar peso all’infortunio subito.” questi erano stralci di Osimhen, nell’ intervista rilasciata alla radio ufficiale…un ragazzo, forte e determinato, che ha tanta voglia di emergere e di diventare un vero e proprio simbolo per i napoletani…. Grazie per il vostro seguito…e ricordate che persemprenapoli…e sempre con voi!

