Il Napoli visto dai maggiori quotidiani cittadini

Rassegna stampa <Il Mattino><Napoli-Salernitana, il derby appeso all’ ultimo tampone> <La Repubblica><Morto Gianni Di Marzio, tecnico che scopri’ Maradona, il cordoglio del Calcio Napoli> <Il Roma><Morto Gianni Di Marzio, scopri’ Maradona!, il figlio lo ricorda cosi “Ora puoi allenare Maradona”> <Corriere del Mezzogiorno><Spalletti prepara il derby e la rimonta, dall’Algeria anomalie per Ounas>Buongiorno, anche i quotidiani partenopei i soffermano su un derby ancora a rischio dove si e’ in attesa se si giochi oppure no, dipende tutto dai tamponi, risposte entro oggi! Ma oggi e’ anche la giornata dell’ Addio ad un grande de calcio, Gianni Di Marzio ci lascia, allenatore, opinionista ma soprattutto scopritorwe di colui che e’ stato il piu’ grande di tutti, Diego Armando Maradona. e la redazione di persemprenapoli si unisce al cordoglio di tutto il mondo calcistico per la dipartitia di un competente, quanto signore del Calcio Italiano e non solo.Infine, il caso Ounas, che il C.T. dell’ Algeria ha evidenziato sottolineando che il ragazzo, dopo aver avuto il Covid, ha accusato alcuni problemi cardiaci, se ne sapra’ di piu’ nei prossimi giorni.

