Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Rasseg a stampa <Il Mattino><Spalletti, Sabatini e il bacio da Fandango per un calcio umano> <Repubblica><Napoli, al Maradona il big-match contro l’Inter si giochera’ il 12 Febbraio> Buongiorno, apriamo subito con il “duetto” Spalletti -Sabatini nel dopo derby, se si pensa che in qualche rete televisiva di provincia in Campania, vi era un accanimento sulla sudditanza e sul fatto che il Napoli, e questa e proprio da ridere, con le piccole venga favorito, si vede che non ha visto Empoli e Spezia, e il tecnico del Napoli che con un bacio sulla guancia ed un abbraccio fraterno, allora mi rendo conto che il calcio e’ piu’ umano soprattutto in assenza di personaggi “ignoranti”, cioe’ che ignorano di cosa si stia parlando, rispetto a chi da rivale, vive di gratitudine e’ di sport! Grazie a Spalletti e Sabatini. Ma tornando al caòcio giocato, segnate bene questa data, 12 febbraio, ore 18, Sabato, Stadio Diego Armando Maradona…va in scena Napoli-Inter. Spalletti e la sua “banda” sono pronti ad affrontare i Campioni uscenti, e perche’ no, prendersi il trono….siete d’accordo?

