Il Napoli visto dai maggiori quotidiani cittadini

Rassegna stampa <Il Mattino><Napoli -Salernitana si gioca> <Repubblica><Derby al Maradona, ma lo stadio e’ vuoto> <Roma><Salernitana, negativi due giocatori, il derby si gioca> <Corriere del Mezzogiorno><Il derby Napoli-Salernitana, e la “trappola”Covid> Buongiorno, aprima con la notizia che il Derby tra Napoli e Salernitana, sara’ giocato come da programma, al Maradona,alle ore 15,. Ma il Covid sicuramente la fa da padrone,poiche’ non consentira’ a tanti tifosi di poter assistere alla gara di oggi.Senza dimenticare, che sempre il Covid, ha falcidiato la Salernitana, ma non solo, oltre alle tante assenze per infortuni vari. Un derby diverso, con soli 5000 spettatori, senza tifosi ospiti, e con una trappola che attanaglia bon solo il calcio, ma tutto il mondo. Si spera che i calciatori in campo diano il massimo per regalare ai presenti, un derby che si gioca e va onoirato.

