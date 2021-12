Il Napoli vista dai principali quotidiani cittadini

Rassegna stampa < Il Mattino > < Cinque sconfitte in un mese , senza Victor e’ un ‘ altra cosa > < La Repubblica > < Delusione Napoli , e’ dopo la pausa natalizia c’ e’ Juve – Napoli >. Il Mattino apre con il conto del girone d’ andata , mettendo in risalto , oltre che le 5 sconfitte subite dal Napoli , anche come sia stata negativa in tal senso , la non presenza di Victor Osimhen per il grave infortunio occorso dopo Inter Napoli ,gara del 18 novembre con sconfitta dei partenopei per 3 a 1. Mentre chiudiamo questa rassegna stampa natalizia con Repubblica , dove si parla di delusione Napoli , ed in ottica anno nuovo , della gara del 6 Gennaio tra Juventus e Napoli allo Stadium di Torino. La redazione di persemprenapoli augura ai suoi lettori un sereno e affettuoso Natale.

