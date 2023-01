Clamoroso quello che è successo al Maradona questa sera: un Napoli semplicemente perfetto umilia una Juventus troppo brutta per essere vera, vincendo ben 5-1 con un Victor Osimhen in versione trascinatore. Il nigeriano è autore di una doppietta che annichilisce la Juve, la quale dopo 8 vittorie consecutive si arrende prendendo ben cinque schiaffi che minano anche le certezze difensive che Allegri aveva costruito in questi mesi. I partenopei, dopo una ripartenza a stento di questo nuovo anno, si confermano la squadra più forte del campionato e con questa vittoria si portano ancor di più in spalla l’etichetta di super favorita per la vittoria dello Scudetto. Complimenti sentitissimi ad un Napoli che, oltre a divertire, sa disintegrare gli avversari.

Dall’altra parte, imbarazzante la prova offerta dai bianconeri, andati a Napoli a fare la classica gita. Preoccupante la partita dei ragazzi di Allegri, apparsi scarichi mentalmente e fisicamente a discapito di un Napoli che andava il triplo. In più, a mettersi di traverso gli errori dei singoli, soprattutto di un Bremer autore di una prova horror, colpevole di almeno due gol del Napoli. E’ una sconfitta che ridimensiona tantissimo in casa Juve, considerando che adesso sono 10 i punti di distacco dalla vetta. Primo colpevole della debacle? Massimiliano Allegri e le sue parole della vigilia. La Juve l’ha persa prima fuori e poi dentro questa partita. Da r

PRIMO TEMPO SCINTILLANTE, IL NAPOLI FA LA PARTITA, LA JUVE SI SVEGLIA A LUNGO ANDARE

Spalletti schiera la titolare, nessuna novità. Allegri, invece, propende per Chiesa dal 1′ sulla fascia destra. Con lui Locatelli, Rabiot, McKennie e Kostic a completare il centrocampo. Davanti Milik supportato da Di Maria. Il primo tempo è scintillante, con il Napoli che, come da copione, fa la partita e la Juve si rintana con tutti gli effettivi dietro la linea della palla. Gli azzurri, spinti da una cornice fantastica del Maradona, hanno tanta foga, sono molto più reattivi sulle seconde palle e vanno ad un’altra marcia.

I bianconeri, di fatto, non giocano i primi 20 minuti, che si rivelano fatali perché al 14′ Osimhen porta avanti il Napoli con un colpo di testa sottoporta dopo una grande respinta di Szczesny sulla volée di Kvara. Tutto, però, nasce da un recupero feroce a centrocampo di Lobotka su una palla a metà, a testimonianza di una Juve contratta e che va al piccolo trotto.

Il primo lampo degli ospiti arriva al 21′ con Rrahmani che regala palla a Di Maria, l’argentino sposta sul piede forte e fa partire un arcobaleno che si stampa sulla traversa. Da quel momento la squadra di Allegri prende più coraggio, ma soprattutto si sveglia, alzando baricentro e qualità delle giocate. El Fideo è quello che più sposta gli equilibri ogniqualvolta tocca palla. Poco dopo delizia con un cross perfetto per la testa di Milik che colpisce debole e fa parare Meret. La Juve prende l’iniziativa, senza riuscire a sfondare. Dopo una fase di stallo, il Napoli, che fin lì non aveva impegnato troppo Szczesny, raddoppia con Kvaratskhelia che tutto solo in area apre il piatto e fa 2-0. Una rete nata da un intervento goffissimo di Bremer in marcatura su Osimhen che di anca spalanca la strada al nigeriano, abilissimo nel trovare il suo compagno libero.

Il gol della sicurezza del Napoli, in compenso, dura appena tre minuti, quando Di Maria estrae dal cilindro l’ennesima genialata imbucando dentro per Milik – su incertezza di Kim anche – il quale fa tornare palla all’argentino che a due passi dalla porta fa partire un mancino fetente che riapre i giochi. Il gol scombussola per un attimo il Napoli. Allegri dirotta Chiesa a sinistra, visto che fin lì era stato impalpabile, e la musica cambia: sulla sirena di fine tempo è proprio il figlio d’arte a crossare dentro, Rrahmani svirgola e con un colpo di reni Meret dice di no al 2-2.

SECONDO TEMPO IN CUI IL NAPOLI UMILIA LA JUVENTUS

Il secondo tempo ha del clamoroso, soprattutto per quello che succede nella prima mezz’ora. Inspiegabilmente la Juventus, che l’aveva riaperta a fine primo tempo, torna senza testa sul terreno di gioco. I primi minuti non si giocano per un brutto colpo subito da Locatelli dopo una sbracciata involontaria di Osimhen. La svolta del match arriva al 55′, quando Rrahmani sigla il 3-1 e riscatta una prestazione opaca: angolo di Kvara, la Juve guarda e il difensore kosovaro si trova tutto solo per far esplodere il destro e spedirlo all’angolino. I bianconeri non reagiscono neanche, si consegnano ad un Napoli che sfrutta l’alone di entusiasmo e comincia a macinare calcio.

Bremer regala una prestazione da brividi, la peggior da quando è alla Juve, rischiando tantissimo di combinare la seconda frittata all’ora di gioco quando regala palla ad Osimhen, il nigeriano si invola in campo aperta ma si divora doppietta e poker sparando alto. Neanche il tempo di riassestare le idee che è sempre l’ex Torino il protagonista in negativo di quella che si preannuncia essere una serataccia. Al 65′ Bremer rilancia addosso a Mario Rui, un rimpallo favorisce Kvara che alza la testa e pesca dentro un Osimhen straripante che di testa fissa il 4-1. Gioco, partita, incontro.

Ma non è finita perché l’umiliazione vera e propria arriva 7 minuti più tardi con Elmas che si prende gioco della difesa bianconera e di sinistro, complice un intervento maldestro di Alex Sandro, fissa il punteggio su 5-1. Da quel momento è pura accademia per il Napoli, tra gli olé del pubblico del Maradona ad ogni passaggio. Finisce con una cinquina stra meritata per la squadra di Spalletti che vola a più 10 dalla Juve e momentaneamente sul Milan, in attesa di domani. Prova inaccettabile, invece, per la Vecchia Signora, quasi mai pervenuta nell’arco dei 90 se non giusto per un quarto d’ora nel primo tempo. Una sconfitta che mina drasticamente le speranze Scudetto.

-Francesco Albanesi

