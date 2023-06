Il Napoli ufficializza l’addio di Giuntoli, la Juve nel futuro del direttore sportivo

Arriva in via ufficiale la separazione tra il Napoli e Giuntoli, che lascia il club partenopeo dopo otto anni in cui, grazie alle sue intuizioni, ha portato i partenopei sino alla vetta d’Italia grazie allo scudetto conquistato quest’anno dominando il campionato. L’addio, annunciato virtualmente da tempo, fa seguito alle ultime mosse di De Laurentiis che non aveva fatto sapere a Giuntoli, ancora direttore sportivo, dell’ingaggio di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli.



“Il Calcio Napoli ringrazia Cristiano Giuntoli per gli 8 anni di collaborazione con il Presidente Aurelio De Laurentiis, con l’Amministratore Delegato Andrea Chiavelli e con gli allenatori che hanno guidato la squadra”.

Il domino, dopo quel “grazie di tutto” pronunciato da Giuntoli verso De Laurentiis durante la premiazione per lo Scudetto al Maradona, va dunque a comporsi: il direttore sportivo è ora libero di sposare la causa della Juventus, che segue ormai da tempo anche se non ufficialmente. Il prossimo passo sarà proprio l’approdo in bianconero dove andrà a sostituire il direttore sportivo “ad interim” Giovanni Manna, a cui va il merito di aver condotto con successo la trattativa per il rinnovo di Adrien Rabiot.

