Il Napoli travolge per 4-0 il Pescara: le pagelle dell’ultima amichevole

La parola chiave per descrivere il nuovo Napoli sembra essere una: ordine. Prova convincente degli azzurri, che trionfano nell’ultima amichevole estiva convincendo per gioco ed impegno. Il mercato non regala particolari emozioni, ma il lavoro di Spalletti emerge infondendo fiducia nei tifosi. Letale l’ingresso di Ounas, parso semplicemente inarrestabile.

Le pagelle del Napoli:

Meret, SV: Si è goduto lo spettacolo in prima fila.

Di Lorenzo, 6.5: Partecipa alla costruzione della manovra con pulizia e diligenza, certamente non sfavillante in avanti ma più per dettami tecnici che per sue colpe.

Rrahmani, 7: Ottima prova del centrale, che muove palla con freddezza anche in situazioni critiche. Lavora bene in coppia con KK, senza commettere sbavature.

Koulibaly, 7.5: Semplicemente di livello superiore. Chiusure, anticipi, duelli fisici: vince in tutto. Purtroppo non sembra in grado di sbloccarsi, fallisce infatti una facile occasione da goal.

Mario Rui, 5.5: Passiamo oltre.

Lobotka, 6+: Meno coinvolto nella costruzione della manovra rispetto alle precedenti uscite in favore di un Fabian più attivo. Anche oggi offre una prestazione solida, mostrando un impegno che è fortunatamente una costante del suo prestagione.

Fabian, 6.5: Lento in occasione del passaggio di Elmas (che avrebbe potuto comunque concludere in porta), non risulta ancora al 100%. Nonostante ciò partecipa con maggiore qualità alla manovra, fornendo assist interessanti ai compagni. L’augurio è di averlo fisicamente pronto settimana prossima.

Elmas, 7: Non ha sprecato neanche l’ultima chance per mettersi bene in mostra. Conquista il rigore sacrificando una gamba, partecipa con dinamismo alla manovra offrendo sempre una linea di passaggio ai compagni. Dovrà ora confermare le buone impressioni in campionato!

Politano, 5.5: La sua prestazione si ferma all’ottimo passaggio per Insigne. Purtroppo anche oggi conferma un momento di forma non ottimale,

Osimhen, 7+: Il numero 9 è stato una vera macchina da goal nel corso di queste amichevoli. Nell’ultima stagione si è visto etichettare come “pacco“, in molti hanno dubitato delle sue evidenti capacità ed ora è il suo momento: può e deve trascinare questo Napoli a suon di goal e sgaloppate. Si fa ipnotizzare sul 4-0 da Sorrentino, ma si trova a meraviglia con i compagni e partecipa attivamente alle triangolazioni.

Insigne, 7.5: Rinnoviamolo il prima possibile.

Sostituzioni

Gaetano, 6: Ingresso timido del talento classe 2001, che non riesce a mettersi in mostra.

Ounas, 10: Semplicemente indemoniato l’algerino. Spacca anche questa volta il match, con giocate e scatti incredibili: ha viaggiato al doppio della velocità rispetto a compagni ed avversari. Il voto è ovviamente per ringraziarlo del divertimento offerto ai tifosi, è stato davvero bello vederlo giocare, ma è tutt’altro che esagerato.

Malcuit, 7.5: Un altro elemento che conferma le buonissime impressioni estive. Spinge con convinzione e qualità, servendo ottimi cross e trovando in Ounas un perfetto partner. Meglio anche in copertura, fondamentale in cui ha dimostrato diverse lacune negli anni precedenti.

Ospina, SV

Petagna, SV: Fallisce un goal a tu per tu con Sorrentino.

Zanoli, 6.5

Palmiero, 6

Zedadka, 7: A differenza di Gaetano e Palmiero cavalca il campo con dinamismo e prepotenza: segna infatti un gran goal poco dopo l’ingresso ed offre spunti interessanti in avanti.

Machach, 6.5: Impegna subito Sorrentino in una buona parata.

