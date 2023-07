“Il Napoli su Sissoko! Prestito secco dal Nantes” Piano di riserva di Adl? I Dettagli

Il nome di Moussa Sissoko starebbe tornando a circolare negli ambienti del Napoli. Il centrocampista è in uscita dal Nantes, con il quale ha disputato una discreta stagione tra campionato di Ligue 1 ed Europa League (è stato eliminato dalla Juventus, n.d.r.). Il giocatore francese è una vecchia conoscenza di Rudi Garcia, che lo voleva ai tempi dell’Olympique Marsiglia, ed è stato valutato dalla dirigenza azzurra già un paio di anni fa, prima che lasciasse il Tottenham per tornare in patria nella speranza di conquistare una convocazione per il Mondiale. Adesso verrà messo sul mercato, probabilmente a prezzo di saldo, ed il club partenopeo ne sarebbe stato informato.

E CIFRE – Assistito dallo zio, a curarne le mediazioni è Mogi Bayat, lo stesso che portò Kalidou Koulibaly al Napoli via Genk. Attualmente, lo stipendio di Sissoko grava sul bilancio del Nantes, che gradirebbe liberarsene: il classe 1989 guadagna 2 milioni netti, occupando la posizione più alta del tetto salariale della società gialloverde, pronta a sostituirlo in rosa con Lamine Diack. Qualora il Nantes aprisse ufficialmente al prestito gratuito, se ne potrebbe parlare.

PIANO C – De Laurentiis preferirebbe un profilo più giovane e dinamico, magari da prendere con diritto di riscatto e non solo in prestito secco: riflessioni sarebbero in atto su vari potenziali vice-Anguissa, con Sissoko che al momento rappresenterebbe una sorta di “piano C” rispetto ad altri nomi che godrebbero di una maggiore considerazione, ma più onerosi o difficili da acquistare.

MULTITASKING – Dal canto suo, l’ex Tottenham porterebbe esperienza e polivalenza, sapendo agire da mezzala, mediano e trequartista. Il calciatore accetterebbe di sedersi in panchina per fare da gregario in una big, come avvenuto con Tanguy Ndombele nella scorsa stagione. Solo il tempo, però, ci dirà se possa diventare una pista concreta o se questa opzione sia destinata a scemare.

