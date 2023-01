Il Napoli sta sistemando i suoi problemi, trasformandoli in ricchezza

Nelle ore immediatamente successive al fischio finale della gara con la Sampdoria diversi opinionisti hanno dimenticato che il Napoli è virtualmente “Campione d’Inverno”. Preferendo mettere l’accento sulle (eventuali…) manchevolezze degli azzurri.

Che la squadra di Spalletti, oggettivamente una delle migliori d’Europa prima della sosta per il Mondiale, debba scendere a patti con i suoi limiti, innanzitutto fisici, sembra effettivamente un dato di fatto. Tuttavia, ignorare un elemento aritmeticamente incontrovertibile, seppur dal valore effimero, derubricandolo a mera notizia di contorno, appare almeno superficiale. Se non addirittura, frutto di rancorosi pregiudizi ideologici.

Innegabile che la capolista, in virtù del suo status di “lepre”, sia quella che abbia più da perdere in questa fase della stagione. Tuttavia, immaginare che la prima sconfitta stagionale in campionato dovesse mettere i partenopei con le spalle al muro, decretandone la fragilità emotiva, è francamente esagerato. Non a caso, le speranze delle inseguitrici sono state poi mortificate dalla partita di Marassi.

Spalletti coerente

Ovviamente, la vittoria sui blucerchiati non deve nascondere i problemini che affliggono il Napoli. Comunque bravo a trasformarli in nuove opportunità.

Forse consapevole dei limiti attuali, ma ansioso di colmarli, Spalletti ha fatto una scelta ben precisa: non abiurare princìpi e sistema di gioco.

D’altro canto, nella speranza di inclinare il match dalla parte doriana, Stankovic ha riproposto il medesimo tema tattico che aveva permesso all’Inter di imbrigliare gli azzurri. Ovvero, tenere i “braccetti” alti e larghi. Così da garantirsi pressing ultraoffensivo e ampiezza.

Una strategia funzionale a mettere in difficoltà il Napoli. Che infatti a San Siro, causa gambe ancora pesanti, sono andati in sofferenza: Di Lorenzo ed Olivera, piuttosto che proporsi in fascia, assumevano un atteggiamento conservativo, stringendosi ai centrali. Non ricevendo aiuto difensivo da Politano e Kvaratskhelia, era semplice per i nerazzurri liberare una prateria, proprio alle spalle degli esterni napoletani, sfruttati magistralmente da Darmian e Dimarco.

L’importanza dei ricambi

Alla Samp, invece, il trucco non è riuscito. Elmas e Anguissa si sono mossi con grande dinamismo nei mezzi spazi, assorbendo gli inserimenti nella zona di competenza. Oltre ad uscire in maniera aggressiva sul giropalla dei padroni di casa.

A proposito delle mezzali partenopee, fondamentale il loro l’apporto le volte in cui si abbassavano vicino a Lobotka, collaborando nella risalita della palla. Ennesima similitudine tra la partita di Milano e quella di Genova. Simone Inzaghi aveva deciso di schermare lo slovacco, affidandosi alle due punte.

L’allenatore della Sampdoria ha optato per la copertura a uomo di Verre. Nondimeno, la vivacità e l’energia di Elmas e Anguissa hanno permesso che il possesso non si traducesse in uno sterile esercizio di passaggi perimetrali.

Insomma, aver messo ulteriore benzina nel serbatoio ha consentito al Napoli di invertire una certa inerzia palesata alla ripresa della Serie A. Chiaramente, adesso mancano il brio e vitalità che avevano caratterizzato le prestazioni fino alla pausa. Nondimeno, i segnali in vista dello scontro con la Juventus appaiono confortanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Rileggi le pagelle di Samp-Napoli, con voti e giudizi degli azzurri

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati