L’ennesima sosta nazionali è giunta al termine, portando anche questa volta diverse polemiche e tanti, troppi infortuni che hanno (stranamente) risparmiato il Napoli di Luciano Spalletti.

Luciano Spalletti. L’uomo che, come scritto in un nostro vecchio articolo, avrebbe dovuto caricarsi sulle spalle il compito di infiammare nuovamente i tifosi azzurri. A pochi mesi dal suo arrivo, possiamo già affermare che la missione è perfettamente riuscita: le sofferenze della scorsa stagione sembrano già distanti molti anni.

Campionato ed Europa League: tra partite sofferte, dominate e rimonte

I due percorsi intrapresi dal Napoli all’alba della nuova stagione sono diametralmente opposti, ma ugualmente incoraggianti. Le 7 vittorie su 7 in campionato hanno generato grande entusiasmo, mentre il pareggio con il Leicester (in cui, numeri alla mano, gli azzurri avrebbero meritato qualcosa in più) ha mostrato più aspetti positivi che negativi. In queste prime uscite stona la sconfitta in casa con lo Spartak, ma il girone è tutt’altro che compromesso: la doppia sfida con il Legia Varsavia potrebbe ribaltare nuovamente le previsioni. Sarà fondamentale per la squadra scendere in campo con convinzione, seguendo le idee del mister (come avvenuto fino ad ora).

Pressing e palleggio: come gioca quindi il Napoli di Spalletti?

Il gruppo azzurro è formato perlopiù da calciatori molto tecnici, abili nel partecipare alla manovra servendo bene i compagni. I due punti di forza principali sono il pressing ed, appunto, il palleggio (1° per passaggi rasoterra, con 3.302 effettuati).

Gli uomini di Spalletti comandano in diverse statistiche concernenti i passaggi, dalla più banale (possesso palla) alle più nascoste. La manovra della squadra non è mai sterile e porta spesso al tiro, grazie alle azioni elaborate nella trequarti avversaria. Il Napoli è solo 10° per dribbling che portano al tiro, questo certifica ulteriormente l’ottimo gioco corale degli uomini, nondimeno capaci di saltare l’uomo qualora fosse necessario.

La precisione dei movimenti e dei passaggi fa guadagnare metri importanti alla squadra. Ma la costruzione dal basso non è l’unica opzione, in alternativa i centrali (oppure Ospina) possono optare per una costruzione diretta. I lanci lunghi ad innescare Osimhen sono un esempio dell’alternativa alla costruzione sulle fasce (la preferita dagli azzurri). Il numero 9 è letale in progressione e nell’attacco allo spazio.

Il secondo punto di forza della squadra è il pressing. Il Napoli porta costantemente in campo un pressing alto con la punta, gli esterni ed uno dei mediani. In caso di lanci lunghi che scavalcano la prima pressione, Spalletti può contare sulla potenza fisica di Koulibaly (vero leader del reparto) nei duelli fisici.

Ovviamente, il recupero palla non ha sempre effetto e gli avversari possono trovare molti spazi da attaccare. In tal caso la squadra retrocede rapidamente per riorganizzarsi, ed affida ai difendenti il compito di rallentare la costruzione avversaria. Nonostante il continuo pressing, il Napoli è 18° per ammonizioni ed ultimo per falli commessi.

Elemento a sorpresa: gli schemi del Napoli e lo staff di Spalletti

Un terzo elemento ha fatto la differenza in queste prime partite: gli schemi su palla inattiva. Con 7 reti all’attivo, la squadra è prima in questa speciale classifica. Merito di uno staff tecnico di altissimo profilo e delle esecuzioni impeccabili degli uomini in campo. Nonostante i tanti goal di testa gli azzurri crossano poco dalle fasce, prediligendo la manovra ragionata e non i cross per il solo Osimhen come minaccia.

Conclusioni e Ringraziamenti

Gli azzurri ed il mister stanno lavorando con entusiasmo ed in perfetta sintonia. La rosa ha punti di forza e di debolezza. Alcuni sono noti, mentre altri sono emersi con prepotenza in questa nuova avventura (l’inaffidabilità di Manolas è un esempio).

L’ambizione, guardando anche la panchina, rimane una: tornare nell’Europa che conta. Sognare non costa nulla, ma ad ottobre è decisamente prematuro.

Le statistiche fanno riferimento al solo campionato di Serie A e provengono dal sito FBref.

Ringrazio di cuore il fenomenale Matteo Di Giovanni per le splendide grafiche, potete trovare i suoi lavori sui profili social Instagram e Twitter!

