Il Napoli sta facendo fatica a segnare, ma controlla comunque gli avversari

Il Napoli mostra alla concorrenza le carte su cui intende fare affidamento per continuare a stare lassù. Contro il Lecce gli azzurri hanno alimentato quell’idea di solidità, che abbinata alla capacità di sapersi adattare, magari anche soffrendo a tratti, consente poi di raggiungere l’obiettivo. Qualcuno lo definirebbe cinismo allo stato puro. Altri, mero difensivismo. Concreto e pragmatico, invece, appare la coppia di aggettivi che meglio inquadrano attualmente il gioco degli azzurri. Qualità necessarie a una contender per pedalare forte e restare in testa alla classifica. Consapevole quanto il bello venga adesso che il calendario mette in preventivo un filotto di big-match e scontri diretti con chi ha avuto la capacità di rimanere in scia agli uomini di Conte.

Oggi il Napoli è una squadra che ha una efficace organizzazione collettiva sottopalla, cui associa lampi di calcio cristallino, in cui il talento dei singoli si sposa alla perfezione con le esigenze del gruppo. In questa versione, l’Uomo del Salento ha convinto i suoi della bontà di gestire il ritmo, arrivando addirittura a palleggiare meno intensamente rispetto alle precedenti versioni. Magari il possesso degli azzurri non è più sofisticatissimo. Tuttavia, l’allenatore salentino è stato bravo a creare specifici trigger. Ossia, segnali che attivano determinate giocate, tipo isolare Ngonge o Neres in fascia, per creare superiorità numerica e posizionale attraverso la sovrapposizione dei terzini. Oppure appoggiarsi alla fisicità di Lukaku.

Peccato che gli esterni offensivi si siano accesi solamente a sprazzi, troppo ostinati nel venire dentro al campo, piuttosto che aprirsi in ampiezza per tentare di sgranare un Lecce decisamente incardinato nella propria metà campo. Così i padroni di casa sono andati a sbattere contro il muro giallorosso. Senza trascurare, in questo scenario, come Baschirotto abbia imbrigliato Big Rom, utile in qualità di raccordo nell’aiutare a risalire il campo. Ma poco concreto in area di rigore.

Lecce solido vs Napoli cinico

D’altronde, l’idea di Gotti era forse la più elementare possibile: abbassare molto il baricentro, facendo al contempo grande densità centrale. Pur senza essere particolarmente aggressivo, sporcando comunque ogni linea di passaggio pulita. Sostanzialmente, mettere tanti uomini davanti alla propria area, compattando la fase difensiva. Un ragionamento che aveva senso, improntato a cercare successivamente la verticalità, per sfruttare eventuali transizioni veloci.

Dopo i cambi il Napoli ha preso l’iniziativa in maniera più determinata. Vero è che il gol è nato da una palla inattiva: il classico taglio alle spalle della difesa di Di Lorenzo, lesto a ribadire in rete sulla ribattuta di Falcone. Nondimeno, sarebbe irragionevole pensare che pur con tutte le difficoltà del caso, oggi gli azzurri non meritassero i tre punti.

