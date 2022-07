Il Napoli si riveste…Ecco le nuove maglie!

Giornata di novita’ quest’oggi nel ritiro di Castel Di Sangro, dove il Napoli dara’ il benvenuto al suo nuovo difensore centrale, il coreano Kim che ieri ha svolto le visite mediche a Villa Stuart, e sara’ anche il giorno della presentazione delle maglie ufficiali del prossimo campionato, che verranno indossate dai ragazzi di Luciano Spalletti

Partiamo dallo sponsor, confermatissimo il rapporto con Lete, che sara’ presente anche quest’ anno sulla maglia dei partenopei, e che, lo fa sapere ‘A Tutela della maglia’, pagina twitter che segue con grande attenzione le vicende legate alle maglie da calcio, in particolare quella del Napoli, il rapporto tra la SSCN e Lete andrà avanti ancora in futuro.

E tanta la curiosita’ sul nuovo design della maglia azzurra 2022/23, ed oggi sara’ finalmente esaudita, la cosa sicura è che il logo Lete avra’ sempre la scritta rossa al centro come lo scorso anno,anche se in molti gradirebbero una scritta diversa dal rosso, verosimilmente bianca come per i numeri, ma ne sapremo di piu’ a breve.

La curiosità’, che riprendiamo dallo scorso anno, e che il Napoli inizio’ il suo pre-campionato con lo sponsor tecnico Kappa, che non risultava piu’ partner degli azzurri, infatti a pochi giorni dall’inizio del torneo scorso fu presentato il nuovo ed attuale partner EA7, maglia Armani, poi riprodotta in tante versioni diverse e speciali.

