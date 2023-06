Aurelio De Laurentiis ha il ufficializzato Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli. L’ex tecnico della Roma prende il posto di Luciano Spalletti alla guida dei partenopei. Nell’ultima stagione il francese ha allenato in Arabia Saudita precisamente nell’Al-Nassr. Nei due anni con la squadra araba ha cercato di vincere sia la Champions League araba che il campionato senza riuscirci. In passato con Lilla ha la Ligue1 e la Coppa di Francia

