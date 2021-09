Il Napoli cala il poker contro l’Udinese e risponde sul campo ai soliti, disgustosi cori (mai puniti nel Bel Paese). Apre le marcature un indemoniato Osimhen, che ribadisce in rete il lob di Capitan Insigne, dopo 20′ in cui gli uomini di Gotti hanno impensierito la difesa azzurra. Dalla rete fino al 90′ è solo Napoli: Fabian prima colpisce il palo, poi serve Koulibaly su punizione, il senegalese a sua volta cerca e trova Rrahmani creando un grande schema per il raddoppio. Nella ripresa l’assistman si trasforma in bomber: ancora da palla inattiva Politano pennella per Fabian che appoggia per Kalidou, esplosivo il destro del difensore azzurro.

Chiude i conti con un gran goal il subentrato Lozano, parso in migliore forma fin dalle prime battute. Le pagelle degli azzurri:

Ospina, 7: Propizia il goal di Lozano e risponde presente su Pussetto con un buon intervento. Bene anche oggi nelle uscite, ma mostra nuovamente qualche incertezza con i piedi.

Di Lorenzo, 7: Tornato nuovamente sulla destra può spingere con maggiore convinzione e duettare bene con Politano. Preciso negli appoggi (95% di precisione passaggi), ritrova lucidità anche in copertura.

Rrahmani, 7.5: Altra partita eccellente del kosovaro, che trova il raddoppio su punizione grazie ad una eccellente combinazione con Fabian e Koulibaly. Anche oggi partecipa alla manovra con maturità.

Koulibaly, 9: Difensore, bomber ed assistman: probabilmente nello spogliatoio porterà anche il caffè a tutti. Giocatore superiore, tornato ai suoi migliori livelli sotto la sapiente guida di Spalletti.

Mario Rui, 8: L’impegno non è mai mancato, ma raramente ha offerto prestazioni di questo livello. Tanti passaggi importanti e precisi (come quello per Insigne), registra infatti 5 occasioni create e 4 passaggi chiave. Ammonito senza motivo apparente all’82’, probabilmente l’arbitro lo aveva contro al fantacalcio.

Anguissa, 8+: Fisicamente dominante (9 duelli vinti) ed abile in progressione, “Zambo” si sta dimostrando il giusto partner per Fabian Ruiz e l’innesto di cui il Napoli aveva bisogno. È difficile per gli avversari sottrargli il pallone.

Fabian, 8.5: Conferma le ottime sensazioni dell’ultimo mese, tornando a giocare con costanza ad ottimi livelli. Colpisce da lontanissimo un palo al 25′ prima di pennellare un fantastico pallone per Koulibaly.

Elmas, 7+: Ha spaziato molto per il campo senza mai perdere la bussola. Si muove bene seguendo le indicazioni di Spalletti e dialoga con i compagni con maggiore convinzione. I suoi 57 passaggi hanno sempre raggiunto il bersaglio (100% precisione passaggi).

Politano, 7.5: Funziona anche oggi benissimo l’intesa con Di Lorenzo, il Napoli costruisce tanto partendo da loro. Anche oggi disegna un ottimo cross, pescando Fabian per il goal del 3-0. Sicuro in progressione, ha certamente trovato la forma migliore.

Osimhen, 8.5: I compagni cercano costantemente il loro numero 9, capace anche oggi di fare reparto da solo e mettere in grande difficoltà i centrali avversari. Ribadisce in rete il lob di Insigne, scongiurando un eventuale recupero avversario. Forza straripante, fermarlo senza commettere fallo è arduo.

Insigne, 8: Nel momento più complicato per la squadra alza i giri ed alza la squadra, impensierisce Silvestri con un gran destro prima di scavalcarlo con un tocco di classe. Il suo estro illumina anche oggi la fascia sinistra, con l’inaspettata collaborazione di Mario Rui.

Sostituzioni

Zielinski, SV: Speriamo sia vicino a ritrovare la migliore forma.

Lozano, 7: Chi è parso immediatamente migliorato oggi è invece il messicano, che chiude il tabellino con un gran destro.

Ounas, 6: Basta dargli il pallone tra i piedi ed è felice perché può giocare.

Petagna, SV: Tanta corsa, tantissima corsa, quanta corsa… ma quando apre Healthy Color?

Zanoli, SV

