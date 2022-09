Il Napoli ritrova il miglior Zielinsky!

Zielinski è tornato a fare la differenza, prendendosi con merito un posto in prima fila in questo nuovo Napoli. Anche in questo caso i complimenti vanno fatti anche a Luciano Spalletti che, come annunciato in ritiro, ha deciso di arretrare il giocatore per concedergli più spazio nei movimenti. La nuova posizione gli permette qualche beneficio in più, preferendo andare incontro alla porta piuttosto che, come dichiarato dal mister , partire da fermo sulla trequarti.

Scelta vincente perché Piotr è tornato a fare quello che sa: si butta bene negli spazi, ha voglia di proporsi e aiuta i compagni. Al gol contro il Verona è seguito un assist vincente per Kim col Monza e il calciatore non pare più freddo e ingessato come lo scorso anno. Anzi, Zielinski ha proprio voglia di rischiare, di mettersi in gioco, e lo fa con una tale determinazione da stordire gli avversari.

Il Napoli ritrova il migliore Zielinski che in questo avvio di stagione sembra rinato, gettando alle spalle le ombre della passata stagione. Aveva promesso di fare meglio e l’ha fatto. Nelle sole prime due di campionato ha dimostrato di avere tutto un altro approccio rispetto allo scorso anno, desideroso di conquistare un posto nella vetrina dei protagonisti, già molto affollata.

Giocate sopraffine e assist per i compagni, soprattutto la sensazione di un ricordo ormai lontano, la scorsa stagione, Nessun centrocampista in Serie A ha fatto meglio di Piotr Zielinski, anche contro la Lazio autore di un assist per il gol di Kim.

Ben tornato Piotr, ora tocca al Liverpool saggiare la tua classe, Klopp e’ avvisato, Il Napoli adesso ha il suo asso …nella manica! E siamo sicuri, che stavolta la carta e davvero vincente!

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati