“Il Napoli rischia a Verona , Garcia senza Osimhen e …senza fiducia” Michele Criscitiello fa il punto sul Napoli

Il Napoli, contro il Verona, cercherà di riscattarsi dopo l’1-3 subito allo stadio Diego Armando Maradona dalla Fiorentina. La compagine di Rudi Garcia ha naturalmente i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare un avversario che giocherà con il coltello tra i denti anche perché in lotta per la salvezza. Inoltre il tecnico francese sarà costretto a fare a meno di alcuni calciatori importanti (tra questi Osimhen e il centrocampista Anguissa).

Il giornalista Michele Criscitiello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della emittente televisiva SportItalia: “Il Napoli rischia con il Verona anche perché Rudi Garcia non avrà a disposizione Victor Osimhen e questa è la notizia peggiore per il mister francese”.

La posizione di Rudi Garcia sarebbe ancora fortemente a rischio. Aurelio De Laurentiis, presidente degli azzurri, vuole infatti una netta inversione di tendenza rispetto a quanto fatto finora.

