Il Napoli riprende a correre. Batte la Samp e vede ancora la Champions

Con la convincente vittoria di Marassi, il Napoli ha lanciato un messaggio chiaro a tutti quelli che immaginavano fosse ormai già indirizzata la lotta per il quarto posto.

Chi pensava che gli azzurri risentissero oltremodo della botta psicologica conseguente alla sconfitta nel recupero con la Juventus adesso devono necessariamente ricredersi. Con la situazione ancora in divenire, la squadra partenopea se la giocherà fino alla fine.

La vittoria sulla Sampdoria ha dimostrato ampiamente quanto Gattuso non sia affatto chiuso mentalmente. Anzi, abbia un’apertura tale da consentirgli di ricredersi. Tornare sui suoi passi, consapevole che forse, per il bene superiore, alcune scelte, dovessero essere rivisitate. Pur mantenendo immutato il canovaccio. Facendo spazio tra i titolari ad un certo tipo di giocatori, accantonandone momentaneamente altri.

Così, Ringhio ha ridisegnato la formazione di partenza. Ed il Napoli da dato ampia testimonianza di essere un gruppo vivo. Tutt’ora in corsa per cercare di raggiungere l’obiettivo (minimo…) stagionale.

Del resto, per far decollare un progetto tecnico-tattico, con corposi margini di miglioramento, la pazienza è un ingrediente imprescindibile.

Quelle scelte che hanno fatto la differenza

Per evitare di farsi condizionare in maniera significativa dai risultati della concorrenza, Gattuso ha scelto di fare all-in, affrontando con personalità la Sampdoria. Un approccio propositivo, tutt’altro che speculare o conservativo.

D’altronde, contro una squadra teoricamente di livello inferiore, l’atteggiamento doveva essere funzionale a imporre sin dalle battute iniziali il calcio che piace al Napoli.

Un piano gara, dunque, ampiamente proattivo. Per effetto del quale gli azzurri passavano con fluidità dal 4-2-3-1 al 3-2-5.

Trasformando il sistema di base con due spostamenti elementari, solo apparentemente contrapposti. Ovvero, tenendo Demme basso, nell’ottica di costruire un triangolo difensivo con i due centrali, ed il tedesco in punta. Mentre i terzini si alzavano contemporaneamente in ampiezza.

Questa strategia ha esaltato il gioco di Osimhen, per indole, naturalmente portato ad attaccare immediatamente la profondità. In modo da aggredire la linea e costringere i difendenti a correre all’indietro.

Ovviamente, una simile interpretazione della fase offensiva permetteva al nigeriano di destrutturare la compattezza dei blucerchiati, allungando notevolmente gli spazi alle spalle della mediana di Ranieri.

In effetti, quando sai di poter contare su un offensive player completo del valore di Zieliński, che da sottopunta si muove sull’intera trequarti con precisione chirurgica, diventa più semplice sviluppare la manovra d’attacco.

Pure oggi il polacco veniva incontro, per ricevere il pallone dai centrocampisti, resisteva alla pressione, strappando poi in avanti con la classica andatura oppure verticalizzando.

Napoli al passo di Fabiàn

A determinare il fatto che attualmente il Napoli è una squadra che produce un calcio non scontato, concorre lo stato di forma sublime che sta attraversando Fabiàn Ruiz.

Lo spagnolo sa gestire il pallone, dominandone l’intensità. Dando ritmo al possesso consolidato degli azzurri, fino a creare con continuità i presupposti per l’imbucata tra le linee o la rifinitura in transizione.

Senza considerare il supporto fornito nella fase di risalita della palla dal basso, collaborando con lo stesso Demme per impostare la manovra, cambiare il fronte del gioco o stimolare gli esterni con un passaggio filtrante.

Una difesa attenta, poco incline alle concessioni

A confortare tifosi e addetti ai lavori, quindi, un Napoli quadrato ed equilibrato, nelle due fasi in cui si articola il gioco.

Specialmente nel momento in cui, a metà ripresa, la pressione della Sampdoria è diventata insistente.

La squadra in albiceleste s’è fatta schiacciare verso il basso, magari troppo vicina alla propria area di rigore. Senza tuttavia attendere, alla stregua di una vittima sacrificale, l’inevitabile conclusione nello specchio della porta di Ospina.

La difesa posizionale del Napoli ha tenuto egregiamente, mantenendo ben salda la testa nella partita. Reagendo con fiducia al momento di sbandamento. Gratificandosi con una enorme capacità di saper soffrire. Senza, però, farsi prendere dal panico, con la convinzione di poter comunque fare bottino pieno.

In ogni caso, concedere qualcosina è endemico. Pensare di soggiogare per novanta e passa minuti l’avversario non rientra nelle corde della squadra di Gattuso…

Segui pure persemprecalcio.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati