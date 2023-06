Il Napoli riparte, fissate le date e le visite per i calciatori. Inizia l’ era Garcia!

La SSC Napoli programma la nuova stagione all’insegna di mister Rudi Garcia. Il presidente Aurelio Laurentiis, come racconta il ‘Corriere del Mezzogiorno’, si starebbe finalmente convincendo a liberare Giuntoli dal suo ultimo anno di contratto con il Napoli. La Juventus lo attende, da tempo ha con Giuntoli l’intesa per un quinquennale. Ecco perché sarà De Laurentiis in prima persona ad occuparsi delle trattative, rinunciando anche alla sua classica trasferta statunitense.

Con lui ci sono anche Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani, gli uomini dello scouting che hanno condiviso con Giuntoli intuizioni come Kim, Kvaratskhelia, Anguissa, e che rappresenteranno la continuità nell’operato compiuto dal Napoli che con Spalletti ha vinto lo scudetto dopo 33 anni.

Intanto, il club azzurro ha fissato le date del raduno del Napoli a Castel Volturno, che dovrebbe essere il 12 luglio, con le visite mediche che dovrebbero svolgersi il 13 luglio, appena qualche giorno prima di partire per il ritiro di Dimaro, in programma il 14 luglio.

