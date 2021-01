A dispetto di una classifica leggermente attardata rispetto alle attese, il Napoli continua ad avere una chiara identità. Che può piacere oppure meno ad una parte degli addetti ai lavori.

Per costoro sarà difficile ammetterlo, ma nella stagione degli azzurri, il peso del caso, aggravato pure da una certa dose di sfortuna, non è stato affatto trascurabile.

Al netto dei detrattori, tuttavia, la fiducia dell’ambiente nel lavoro di Gennaro Gattuso è ancora ampia. Supportata dalla convinzione che magari il recupero dei lungodegenti possa aiutare a risolvere innanzitutto l’imprecisione sotto porta.

Il vero problema, semmai, sarebbe se la squadra partenopea non cercasse ossessivamente di produrre gioco. In quest’ottica, le scelte di formazione operate da Ringhio si sono sempre orientate nella direzione di un calcio proattivo.

I limiti strutturali del Napoli

Il fatto che i metodisti schierati davanti alla difesa appaiano inadatti, dal punto di vista tattico, ad amministrare un mediana a due, però, ha contribuito a generare più di qualche mugugno in una fetta consistente di tifosi.

Convinti che tra le caratteristiche peculiari dei titolarissimi del centrocampo, manchi ritmo e dinamismo.

Avendo un baricentro basso, quando il Napoli prova a costruire, fatica poco a gestire il possesso. Ma il dominio territoriale passa per una manovra priva della giusta intensità.

Così, una filosofia marcatamente propositiva, teoricamente ispirata all’idea di offendere invece che speculare, perde una parte consistente della sua efficacia.

Trasformando in difensiva una strategia con fortissime finalità offensive.

In effetti, i partenopei non cercano di riconquistare alti il pallone. Preferiscono ostacolare disciplinatamente la costruzione avversaria, compattandosi, stretti e corti, dietro la linea della palla.

Gattuso gradisce che la squadra faccia tanto palleggio. Ma il più delle volte si sviluppa per vie orizzontali. Raramente verticalizza. Perciò, per arrivare dall’altra parte del campo, i partenopei impiegano un mucchio di tempo.

In fase di risalita dal basso, gli azzurri sembra che dipendano troppo da Fabiàn Ruiz. A tutt’oggi innamorato di sé stesso. Uno a cui piace non poco il raffinato palleggio, e le esecuzioni arabescate. Ai limite del rischioso. Un egocentrismo tecnico che ne ritarda palesemente la completa transizione da mezz’ala di qualità in pivote.

Servirebbe trovare un’alternativa all’attuale aridità creativa. Ma in questo momento, è difficile per il Napoli immaginare di risolvere le sue problematiche attraverso il mercato invernale.

Cosa offre il mercato di riparazione

Il ridimensionamento delle risorse economiche, purtroppo, è una realtà con cui praticamente ogni società deve fare i conti. Una premessa doverosa, per tracciare le strategie della direzione sportiva nelle prossime settimane.

Ovviamente, l’eventuale innesto dovrebbe soddisfare contestualmente un mucchio di parametri. L’unica combinazione praticabile è quella di un giocatore a basso costo, dall’ingaggio sostenibile e con esperienza. Che conosca ampiamente la Serie A, dunque, e la lingua.

Connotati inadatti all’ennesimo investimento in prospettiva.

E se Zaccagni o Boga assomigliano tanto a quelli che già sono in organico, il Papu Gómez, per esempio, potrebbe essere ideale.

Poiché la squadra di Gattuso fa veramente fatica in fase offensiva, senza un vero trequartista cui appoggiarsi. Nondimeno, i benefici di un’operazione del genere si scontrano con le condizioni economiche proibitive.

Potendo permettersi, per ragioni di bilancio, solo soluzioni low cost, quindi, piuttosto che cedere a qualche inutile suggestione per puntellare la rosa, si torna al discorso iniziale.

Recuperare Mertens per dare nuova linfa all’attacco. Pensare pure di cambiare la disposizione dei centrocampisti.

Tornare all’antico, per ritrovare equilibrio e razionalità smarrite. Assortendo la zona nevralgica con un giocatore d’ordine (Demme), una mezz’ala (Zieliński) ed un portatore d’acqua (Bakayoko), orientato ad intercettare le linee di passaggio.

In quest’ottica, rispetto agli altri, il francese di origini ivoriane possiede maggiore esuberanza atletica. Nonché quella dose di sagacia nelle letture, funzionale a tentare di bilanciare il centrocampo.

A sinistra manca sempre qualcosa

Se davvero ADL volesse fare uno sforzo in entrata, Giuntoli dovrebbe risolvere l’annoso problema del terzino sinistro. Ghoulam continua a non convincere. Finora, l’impattato sulla stagione dell’algerino oscilla tra l’impalpabile e il non pervenuto.

Il sostituto naturale di Mario Rui resta pertanto Hysaj. Che garantisce solidità difensiva. Ma rallenta la fluidità nello scorrimento del giropalla, sulla fascia mancina, in quanto costretto a giocare a piede invertito. Destro con licenza di rientrare verso l’interno, spesso e volentieri dimostra imprecisione nei passaggi.

Da tempo immemore rimbalza la voce circa un concreto interessamento per Emerson Palmieri. Chissà, che le strade del Napoli e del brasiliano non possano incrociarsi prima della chiusura del calciomercato di riparazione…

Per approfondire

Segui anche PerSempreCalcio