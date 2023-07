Il Napoli punta Koopmeiners, ma la Dea s’è messa di traverso

Il Napoli e la lunga estate che ne potrebbe cambiare il volto del centrocampo. Questo il leitmotiv del mercato partenopeo, orientato tra la necessità di sostituire Ndombele, la volontà di rinnovare Zielinski ed i mal di pancia di Demme, che sembra finito orami ai margini del progetto tecnico di Garcia.

L’allenatore francese e la società sono giunti alla medesima conclusione: bisogna lavorare in funzione del riassetto in mediana, là dove si costruisce il gioco. Andando a caccia di una risorsa versatile, in grado di muoversi con grande destrezza nel 4-3-3. E magari pure nel 4-2-3-1.

In questo contesto, prende nuovamente corpo la candidatura di Teun Koopmeiners. L’interesse è sempre vivissimo. Secondo i soliti bene informati, il club partenopeo pare abbia addirittura sondato il terreno con l’Atalanta. Uno scenario assolutamente verosimile, se non fosse che la Dea è una bottega assai cara dove fare acquisti. Specialmente adesso che può contare sul tesoretto guadagnato con la cessione di Hojlund al Manchester United: 85 milioni di euro, infatti, rinforzano non poco la posizione dei nerazzurri.

Se ne dovrebbe comunque riparlare nei prossimi giorni, perchè il centrocampista l’olandese rimane uno dei preferiti dei Campioni d’Italia.

