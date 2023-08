“Il Napoli proprio non riesce a prendere prime scelte!” Molto esplicito il giornalista Paolo Del Genio

Paolo Del Genio, giornalista e inviato di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal. Queste le sue parole:

“Al Napoli servono due o forse addirittura tre centrocampisti: il vice-Anguissa, il vice-Lobotka e uno al posto del polacco Piotr Zielinski, che sia un vice-Elmas o anche un titolare. Credo che Diego Demme andrà via, lo stesso vale per Gianluca Gaetano. Koopmeiners? Ha un rendimento elevatissimo, è fortissimo, sarebbe la prima scelta”.

Poi ha aggiunto ulteriori dichiarazioni in proposito: “Quest’anno il Napoli di De Laurentiis non sta riuscendo a prendere le prime scelte. Lo stesso Natan, che secondo me può fare davvero bene, non è una prima scelta. E non vengano a dirci che era la prima scelta. Le prime scelte in questo mercato non stanno arrivando. Lo stesso mister Rudi Garcia non lo era. Poi magari farà meglio di Roberto De Zerbi e Natan meglio di Kevin Danso, ma i fatti ci dicono questo”.

