Il Napoli più bello della Storia. Mai così “avanti” in Champions

Iniziamo dalla fine.

È una serata simbolo.

Un punto di non ritorno. Una serata che segna un momento di passaggio.

La chiusura col passato.

Il Napoli 5.0, lo dice lo show ed il risultato, è il miglior Napoli della storia moderna.

Bello, bellissimo e vincente. In Champions oggi, in coppa campioni ieri, il Napoli non era stato così convincente.

È una onesta verità. Non c’è tifo in questo.

Dove può arrivare questo Napoli? Siamo felicemente stupiti.

Sinceramente, dopo la notte tedesca, la sera di Francoforte, il Napoli non ha limiti. Lo diciamo sotto voce ma è evidente. Arrivare in fondo? Ora come ora, sembra possibile.

Onestamente non c’è gara. Non c’è stata praticamente mai. In 11 i tedeschi soffrono, in 10 praticamente soccombono. Nel primo tempo, un palo, un rigore sbagliato, un gol ed un altro annullato. Nel secondo un match impari. Il 2-0 di Di Lorenzo e poi un amministrare con picchi di arrembaggio. L’Eintracht soffre maledettamente e chiariamolo, non è la Cremonese, anzi.

Il Napoli 5.0, il Napoli di Spalletti è sinceramente uno spettacolo. Kim un eterno exploit, Lobotka il regista di centrocampo migliore d’Europa. Osimhen fa la differenza, kvaratskhelia è decisamente un top. Qualità evidentissima. Eccessiva per i tedeschi che al 60′, annichiliti ed avviliti restano in 10 per l’espulsione di Kolo Muani ma a quel punto il risultato è già in cassaforte ed in viaggio per Napoli. Le statistiche che leggerete negli articoli dei colleghi, raccontano uno strapotere azzurro. Un gioco a senso unico.

2-0 ed è quasi un miracolo che i tedeschi restino in qualche modo attaccati al filo della speranza.

Ci si rivede al Maradona.

Il ritorno. Se il buon giorno si vede dal “mattino”, ci sarà da cantare e festeggiare per una notte intera ed anche un po’ in più.

Si torna verso casa con la consapevolezza che quella che sembrava una favola, somiglia sempre più alla realtà.

