Il Napoli perde. La Psicologia non c’entra

Ogni volta che qualcosa non funziona, ogni volta che un allenatore non sa’ spiegare una sconfitta, quantomeno non può farlo tanto apertamente, se ne esce con “psicologicamente”.

Un approccio errato, un incidente di percorso ed ecco che si parla di “aspetto psicologico”.

Mentalità.

Attenzione psicologica applicata allo stress ed alla prestazione sportiva Cose di questo genere.

Per capirne qualcosa mi sono serviti un centinaio di libri.

Per tantissimi “profani”, luogo in cui rifugiarsi. Una sorta di alibi. Molto più vero eppure tanto più complicato ammettere semplicemente la sconfitta.

Garcia conosce perfettamente gli evidenti motivi tecno tattici ma preferisce scomodare Freud o Jung.

Buono approccio mentale in avvio e pessimo nel secondo tempo quando c’è da restar calmi per ricostruire il pareggio.

Insomma questa Psicologia è ballerina ed il mondo del Pallone, pur usando continuamente il termine, lo fa sempre a sproposito.

Il Calcio rifugge dal lavoro psicologico. Lo teme fortemente. Ne parla di continuo ma lo affida a chi di mestiere fa altro.

Nella ssc Napoli, la Psicologia è la caffettiera di Tommaso Starace. Ironizzando ma non troppo.

Se si vince la Psicologia è cosa bella, buona e grande. Se si perde allora la Materia è cosa da social e da copertine di magazine.

Il Napoli 5.0 sta ripartendo. La Lazio ha vinto meritatamente ed ha evidenziato notevoli limiti della squadra.

La Psicologia che è cosa seria e che non va’ confusa con le chiacchierate dal parrucchiere, in questo non c’entra davvero nulla.

Restiamo seri.

