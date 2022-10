Il Napoli perde Anguissa! A forte rischio gara con la Roma

Il Napoli perde Frank Anguissa. I timori relativi all’infortunio subito dal centrocampista camerunese durante la partita di Champions League contro l’Ajax si sono rivelati fondati, come rivelato dall’esito degli esami strumentali ai quali è stato sottoposto l’ex giocatore di Marsiglia e Fulham nella mattinata di oggì

Come riportato dal sito ufficiale del Napoli, Anguissa ha riportato “l’elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra“. “Il centrocampista azzurro – si legge nella nota del club – proseguirà le terapie già cominciate“.

Anguissa, Per lui a forte rischio la Roma

Nessuna lesione, quindi, per il giocatore che aveva lasciato il campo al 49′ della gara del Maradona, venendo sostituito da Tanguy Ndombele, ma per Spalletti e per i tifosi azzurri sembra tramontare la speranza di vedere il numero 99 in campo nella super sfida del 23 ottobre all’Olimpico contro la Roma di José Mourinho.

Per il momento è comunque certa solo l’assenza di Anguissa dal match della 10ª giornata contro il Bologna, in programma alle 18 di domenica 16 ottobre. Quella contro la formazione allenata da Thiago Motta sarà la prima gara che Anguissa salterà in stagione, dopo 13 presenze nelle prime 13 gare ufficiali del Napoli tra campionato e Champions League, tutte dall’inizio, con appena tre sostituzioni subite: prima dell‘Ajax Anguissa, autore di una doppietta nei primi 12 minuti nell’ultimo match interno di Serie A contro il Torino, aveva lasciato il campo anzitempo solo contro Lecce e Spezia.

