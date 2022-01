Il Napoli perde anche Zielinski: positivo al Covid

Ennesima tegola in casa Napoli: Piotr Zielinski è risultato positivo al Covid. Non c’è pace dunque all’ombra del Vesuvio, tra infortuni vai e assenze assortite, gli azzurri sono letteralmente contati. A peggiorare la situazione, la deriva pandemica, che a cavallo tra le festività natalizie e la ripresa del campionato, sta falcidiando tutte le suqdare.

Questo il comunicato ufficiale della società partenopea:

“In seguito al giro di tamponi effettuato questo pomeriggio al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 di Piotr Zielinski. Il calciatore, regolarmente vaccinato, ha rispettato rigidamente nei giorni scorsi il protocollo medico relativo a tutti i comportamenti da adottare per evitare la diffusione del virus. Piotr è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio“.

Per dovere di cronaca, è doveroso ricordare che il centrocampista polacco era stato schierato contro la Juventus, nel match dell’Allianz Stadium, nonostante la quarantena imposta dall’Asl a causa di un contatto stretto con un soggetto positivo.

Facendo la conta dei disponibili per oggi pomeriggio, quindi, il Napoli dovrà fare a meno contro la Sampdoria dei positivi Meret, Malcuit, Lozano, Osimhen, Koulibaly (in ritiro con il Senegal per la Coppa d’Africa) e Mario Rui, oltre al tecnico Spalletti.

