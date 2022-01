Il Napoli pensa in grande con la coppia di mediani tascabili

Lo scenario che s’è trovato ad affrontare il Napoli nel secondo tempo contro la Sampdoria non era certamente sconosciuto agli azzurri, tradizionalmente allergici alle squadre che in fase di non possesso si comportano in maniera assai aggressiva. Soprattutto quelle fortemente orientate a marcatura individuale e anticipo.

Così, anche la Doria è tornata in campo intenzionata ad occupare la metà campo partenopea. Cercando di mettere in ombra i potenziali appoggi, piuttosto che limitarsi a coprire gli spazi nella propria trequarti.

Una contromossa tesa a disinnescare la strategia tipicamente richiesta da Spalletti ai suoi uomini: determinare attraverso il possesso prolungato e la costruzione dal basso. Situazioni in cui si sono esaltati Lobotka e Demme, utilizzati come doppio pivote.

Due metodisti in cattedra

Generalmente, l’atteggiamento sviluppato dal Napoli in questi casi, nell’ottica di superare la contrapposizione uno contro uno a tutto campo, punta sulla rotazione dei perni centrali.

Lo slovacco ed il tedesco sono stati molto bravi a riconoscere e leggere il contesto tattico, offrendo la miglior soluzione possibile nella gestione del pallone, ad una squadra ricca di qualità.

Intenzionata a sviluppare un gioco propositivo, al netto di assenze varie ed assortite. Senza comunque trascurare l’impegno in funzione difensiva. Reagendo, quindi, in occasione dello spossessamento con una immediata riaggressione o correndo all’indietro per garantire la copertura preventiva a Rrahmani e Juan Jesus.

Così, Spalletti ha potuto spingere l’acceleratore in modalità offensiva, senza preoccuparsi eccessivamente delle conseguenze prodotte da eventuali disattenzioni nel giropalla.

Spazi chiusi, ci pensa Ospina

Quando l’apporto dei mediani risulta insufficiente, per creare un vantaggio numerico, il Napoli si affida a Ospina, sfruttando i piedi educati del colombiano affinchè esplori opzioni di passaggio diverse dal solito.

Un processo che parte con la rimessa dal fondo. Il portiere inizia l’azione, per ricevere poi lo scarico, invitando l’avversario a muoversi verso il pallone. Creando, dunque, un dilemma decisionali.

Sostanzialmente, provoca la pressione in avanti, per disorganizzare la compattezza. E dopo pescare il compagno libero.

I piedi buoni del Napoli contro la Viola

Nel frattempo, domani pomeriggio sarà nuovamente il tempo di giocare: c’è Napoli-Fiorentina, per gli Ottavi di Coppa Italia. La Viola arriva a questo appuntamento con l’umore decisamente sotto i tacchi, dopo il fragoroso tonfo in casa del Torino. Un 4-0 che non ammette alcun tipo di recriminazione.

Nondimeno, la squadra di Vincenzo Italiano è costruita su basi solide, che prevedono il pressing non soltanto come arma tesa a distruggere il calcio altrui.

Ma pure idonea al recupero immediato, per andare ad attivare subito il centravanti. In effetti, almeno finora, Dušan Vlahović è parso letteralmente on fire, ai limiti dell’immarcabile.

Insomma, lo scenario ideale in cui si dovranno calare proprio Demme, Lobotka e Ospina, sfruttando le loro peculiarità tecnico-tattiche.

