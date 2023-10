Il Napoli pensa già al futuro, e dopo il francese, si potrebbe tornare alla lingua madre…l’Italiano! Adl spiazza tutti?

Vincenzo Italiano non sarebbe mai uscito dai pensieri di Aurelio De Laurentiis, rimasto ancor più colpito dal neo allenatore della Fiorentina dopo quanto visto nella scorsa giornata del campionato di Serie A, con la formazione viola che ha battuto nettamente il Napoli di Rudi Garcia, soppiantato non solo nel risultato ma anche nella qualità del gioco proposto sul rettangolo verde dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Fuorigrotta, dove i Campioni in carica hanno perso per 1-3 e sono usciti dal campo tra i fischi (rivolti principalmente a Garcia, n.d.r.).

Ebbene, proprio Italiano sarebbe il nome sul quale De Laurentiis vorrebbe puntare con forza per riportare in alto il Napoli: non subito, dal momento che è ancora sotto contratto con la Fiorentina, ma dalla prossima stagione. A sbilanciarsi a tal proposito è Bruno Siciliano, Professore di Robotica dell’Università Federico II e grande tifoso del Napoli, ai microfoni di Campania Sport, programma di Canale 21:

“So – ha detto il noto ingegnere – che un tentativo con Antonio Conte è stato fatto, ma ora De Laurentiis vuole un traghettatore e il motivo è uno: mi hanno raccontato di un accordo già raggiunto con Vincenzo Italiano affinché il mister della Fiorentina approdi a Napoli l’anno prossimo. L’ho saputo da uno sponsor del club viola, quindi ritengo la fonte attendibile, perché vicina alla società. Un mio amico fiorentino mi ha dato questa notizia: anche Rocco Commisso avrebbe già dato il suo O.K. per Italiano in Campania a partire dall’estate del 2024″.

