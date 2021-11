Il Napoli pensa alla fuga, ma l’Inter non sarà d’accordo

Inter–Napoli non è solo il big match della tredicesima giornata. O non soltanto quello, nel senso che la sconfitta del Milan aggiunge nuovo valore alla sfida di oggi trasformandola in un vero e proprio crocevia in ottica primo posto.

Magari non sarà decisiva, nondimeno, per effetto della vittoria della Fiorentina sui rossoneri, al momento, la squadra partenopea è l’unica imbattuta della Serie A. Agli azzurri dunque si presenta l’opportunità per conquistare la vetta della classifica in solitaria, nonchè tenere a distanza i nerazzurri, spedendoli addirittura a -10 qualora riuscissero davvero ad espugnare San Siro.

D’altronde, il Napoli è una macchina che viaggia ad altissimi giri, trascinata da un centrocampo potente e qualitativo, in cui fanno la differenza Fabiàn Ruiz e Anguissa, dal ritrovato ermetismo difensivo, governato da un Koulibaly preciso e puntuale. E da un Osimhen letteralmente immarcabile: attaccante dirompente capace di travolgere ogni ostacolo sulla via per la vittoria.

A quel punto, la squadra di Spalletti manderebbe un messaggio inequivocabile alle rivali. Oltre ad allontanare dal treno scudetto una temibile concorrente.

Dal canto loro, i padroni di casa, staccati di 7 punti da Milan e Napoli anelano ad accorciare la distanza. Del resto, co una vittoria la squadra di Simone Inzaghi ridurrebbe a 4 punti il distacco dal vertice, cambiando immediatamente lo status dell’Inter nella percezione di tutte le altre contenders. Non più nel terzo incomodo, ma pretendente reale al successo finale.

Bisogna aggiungere che finora, i nerazzurri non hanno mai vinto al cospetto di una pretendente al titolo: fin qui sconfitta con la Lazio e pari con Milan, Juve e Atalanta. L’amarezza per le vittorie sfumate, anche a causa di un rigore (quelli sbagliati da Dimarco e Lautaro contro Dea e nel derby, o quello assegnato nel recupero ai bianconeri e trasformato da Dybala) è ancora viva. Con quei tre successi oggi la classifica avrebbe un altro senso.

E lo avrebbe anche la sfida odierna, che invece ora è gara senza appello. Insomma, la gara con il Napoli rappresenta il trampolino perfetto per dare nuova linfa alle ambizioni interiste.

Considerando pure il calendario sostanzialmente in discesa per il resto del girone d’andata. Con la Roma come unica avversaria tra le prime 6 in classifica negli ultimi 6 turni.

