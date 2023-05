Il Napoli offre cifre da “capogiro” a Luis Enrique! Nello staff arriverebbe anche l’ex Pepe Reina

Il Napoli è intenzionato a ripartire da Luis Enrique. Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a una mega offerta economica per convincere lo spagnolo a sedere sulla panchina della squadra partenopea, neo campione d’Italia. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Il presidente, per convincerlo, è pronto a offrire un biennale da dieci milioni di euro a stagione, forte delle agevolazioni del Decreto Crescita. Una maxi offerta. Super, da slang spagnolo”.

Poi ancora: “E allora, De Laurentiis insiste: vuole il colpo da cinema per il dopo Spalletti, proprio come fece nell’estate 2018 con Ancelotti a poche settimane dal traumatico addio di Sarri. Luis Enrique, 53 anni compiuti l’8 maggio, è un uomo e un allenatore nel pieno della maturità e soprattutto è un profilo internazionale assoluto: il presidente lo segue dai tempi in cui allenava la Roma e viveva all’Olgiata, ma da quella stagione (2011-2012) sono trascorsi più di dieci anni“.

Nello staff dello spagnolo potrebbe esserci Pepe Reina.

“Pepe si sente ancora un giocatore, un portiere e non ancora un preparatore dei portieri o un collaboratore tecnico. Ma i meccanismi sono partiti: e riflette proprio come Lucho”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati