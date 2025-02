Il Napoli non vuole ridimensionarsi, e guarda all’Udinese con fiducia

Nella partita contro la Roma il gol del pareggio in pieno recupero di Angeliño ha acceso un piccolo campanello d’allarme, certificando un finale di secondo tempo mai così sofferto per il Napoli, dopo una prima frazione sostanzialmente in controllo, chiusa col meritato vantaggio. Evidentemente non ha prodotto gli effetti sperati la versione estremamente “contiana” vista negli ultimi dieci minuti all’Olimpico, per resistere alla pressione asfissiante esercitata dai capitolini. Comunque bravi ad approfittare dell’atteggiamento tattico scelto dall’allenatore degli azzurri. Ovvero, abbassarsi notevolmente nella propria trequarti, a copertura degli spazi. Peccato che la stanchezza avesse privato la capolista dei princìpi marziali alla base del calcio espresso finora da Antonio Conte all’ombra del Vesuvio, fatto di grande intensità e feroce applicazione, fisica e mentale.

Allora, nonostante il calcio di Conte si basi su princìpi tattici non radicalizzati, sarebbe un errore da non ripetere assolutamente con l’Udinese, quello di non lavorare in funzione dei possibili punti di forza e debolezza degli avversari. I friulani arriveranno al Maradona intenzionati a togliere ai padroni di casa la possibilità di palleggiare comodamente attraverso solide marcature a uomo. In tal senso, abbassare notevolmente il baricentro potrebbe rivelarsi controproducente.

Napoli, urge capitalizzare le energie

Del resto, il gioco espresso finora dagli azzurri è fatto di invasione dei mezzi spazi e associazioni tra le linee. Mentre Lukaku “fissa” la retroguardia, la squadra porta con convinzione molti uomini nella trequarti altrui. Evidente l’intenzione di rendersi minacciosi attraverso le rotazioni posizionali: Di Lorenzo e Spinazzola entrano spesso dentro al campo, complicando le scelte a chiunque transiti nella loro zona e se li vede a spuntare ovunque. Nel frattempo, tanti palloni vengono scaricati a favore delle mezzali. Anguissa e McTominay stanno veramente iperperformando, troppo brave a inserirsi alle spalle del controllore diretto, invece di esplorare insistentemente la profondità. Tutti queste situazioni permettono al Napoli di schiacciare inesorabilmente all’indietro la controparte.

Insomma, la ricetta rimane quella di abbassare il ritmo, dosando le energie. Ma non il baricentro. Continuare a dominare, però senza palla; cioè trovando le idonee contromisure per evitare di portarsi l’avversario fin dentro l’area di rigore. Magari con una particolare attenzione ai cross, che connettono i “quinti” direttamente da un lato all’altro. Cosa che l’Udinese fa benissimo. A questo punto della stagione, al netto di una rosa forse numericamente risicata rispetto alle principali contender, gli azzurri devono tentare in ogni caso di capitalizzare il solo impegno del campionato. Interpretando ogni partita con un surplus di applicazione (fisica, nervosa e tecnico-tattica), gestendo con intelligenza la fatica ed i momenti di appannamento, potrebbe davvero continuare ad alimentare il sogno dello Scudetto.

